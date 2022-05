Coppa Italia, le immagini del trionfo dell'Inter

In vetta nell'albo d'oro della Coppa Italia c'è sempre la Juventus, che dopo il ko di questa sera all'Olimpico, resta a quota 14 trofei. L'Inter sale a otto, grazie al 4-2 della finale di stasera sulla Juve, una in meno della Roma e una in più della Lazio. Sei i trofei per il Napoli, a 5 con il Milan ci sono Torino e Fiorentina. A 4 la Sampdoria, a 3 il Parma.

Questo l'albo d'oro della Coppa Italia:

1922 Vado

1935-1936 Torino

1936-1937 Genoa

1937-1938 Juventus

1938-1939 Ambrosiana Inter

1939-1940 Fiorentina

1940-1941 Venezia

1941-1942 Juventus

1942-1943 Torino

1958 Lazio

1958-1959 Juventus

1959-1960 Juventus

1960-1961 Fiorentina

1961-1962 Napoli

1962-1963 Atalanta

1963-1964 Roma

1964-1965 Juventus

1965-1966 Fiorentina

1966-1967 Milan

1967-1968 Torino

1968-1969 Roma

1969-1970 Bologna

1970-1971 Torino

1971-1972 Milan

1972-1973 Milan

1973-1974 Bologna

1975-1976 Napoli

1976-1977 Milan

1977-1978 Inter

1978-1979 Juventus

1979-1980 Roma

1980-1981 Roma

1981-1982 Inter

1982-1983 Juventus

1983-1984 Roma

1984-1985 Sampdoria

1985-1986 Roma

1986-1987 Napoli

1987-1988 Sampdoria

1988-1989 Sampdoria

1989-1990 Juventus

1990-1991 Roma

1991-1992 Parma

1992-1993 Torino

1993-1994 Sampdoria

1994-1995 Juventus

1995-1996 Fiorentina

1996-1997 Vicenza

1997-1998 Lazio

1998-1999 Parma

1999-2000 Lazio

2000-2001 Fiorentina

2001-2002 Parma

2002-2003 Milan

2003-2004 Lazio

2004-2005 Inter

2005-2006 Inter

2006-2007 Roma

2007-2008 Roma

2008-2009 Lazio

2009-2010 Inter

2010-2011 Inter

2011-2012 Napoli

2012-2013 Lazio

2013-2014 Napoli

2014-2015 Juventus

2015-2016 Juventus

2016-2017 Juventus

2017-2018 Juventus

2018-2019 Lazio

2019-2020 Napoli.

2020-2021 Juventus

2021-2022 Inter