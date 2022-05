Croci bianche davanti alla scuola ricordano le vittime della strage

Davanti alla scuola elementare Robb di Uvalde, in Texas, sono state collocate croci bianche per ricordare i 19 alunni e alunne di 10 anni e le due insegnanti uccise a colpi di arma da fuoco in quella che è la strage di bambini più sanguinosa della storia Usa in una scuola dopo il massacro di Sandy Hook nel 2012 dove persero la vita 26 persone tra cui 20 ragazzini tra i 6 e i 7 anni.