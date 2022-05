Da Buckingham Palace al mondo: quel balcone che racconta la storia della Corona britannica

Sono passati quasi 90 anni da quando la piccola principessa Elisabetta apparve per la prima volta sul balcone di Buckingham Palace, un sorriso emozionato sul volto mentre osservava la folla sottostante, in occasione del giubileo d'argento del nonno, Giorgio V. Questa settimana sarà lei ad affacciarsi per celebrare 70 anni sul trono. Il saluto dalla East Front del palazzo è il fulcro delle celebrazioni più importanti del Regno Unito, dalle incoronazioni ai matrimoni, dalla presentazione degli eredi ai giubilei. Una apparizione che è anche l’occasione per una foto ufficiale, un “affare di Stato” in cui la famiglia reale si mostra al “suo” popolo e al mondo.

Le immagini del saluto reale che vi proponiamo in questa raccolta di foto d’archivio raccontano i volti mutevoli della monarchia britannica e offrono le istantanee di alcuni dei momenti più importanti della vita di Elisabetta II. Da quando, giovane principessa indossò l'uniforme militare al fianco di Winston Churchill per celebrare la fine della Seconda Guerra Mondiale, all’apparizione, otto anni più tardi, con la corona e le vesti regali, per salutare la marea di sudditi accorsi per festeggiare la sua incoronazione.

Quella del balcone di Buckingham Palace è una tradizione che risale alla regina Vittoria. Con la sua ascesa al trono nel 1837, la Buckingham House - costruita nel 1703 per John Sheffield, primo duca di Buckingham, e acquistata per 21.000 sterline nel 1761 da Giorgio III per la regina Carlotta – divenne residenza ufficiale e casa della Corona a Londra. Nel XIX secolo il palazzo fu ampliato per gestire la mancanza di alloggi privati di una famiglia sempre più numerosa. La ‘nursery’ di Buckingham Palace era diventata troppo piccola e nel 1847 l'architetto Edward Blore propose una soluzione audace: la creazione di una quarta ala lungo il lato est del palazzo, l’ampia East Wing, che si affaccia su The Mall. Su richiesta del principe Alberto, Blore aggiunse anche un balcone per consentire alla famiglia reale di riunirsi in occasione delle apparizioni pubbliche. Qui Vittoria fece la sua prima apparizione durante le celebrazioni per l'apertura della Grande Esposizione del 1851.

L’appuntamento più popolare è quello di giugno, quando la famiglia allargata esce indossando le uniformi, i cappelli e gli abiti più sontuosi per celebrare il compleanno della regina in occasione della parata militare, il Trooping the Color, che si conclude con il saluto al passaggio della Royal Air Force.

Quello del balcone è un momento simbolico che consente anche agli osservatori di fare il punto sullo stato della monarchia britannica e sul suo rapporto con l’opinione pubblica. Anche il numero dei reali presenti in queste occasioni è un fattore. In occasione del Giubileo di Diamante del 2012, la regina si fece accompagnare soltanto dai parenti più stretti: Carlo, Camilla, William, Kate e Harry. Un messaggio rispetto a certi “assembramenti” del passato. E giovedì il “momento del balcone” per il Giubileo di Platino passerà alla storia per le assenze tanto quanto le presenze. Buckingham Palace ha annunciato che "dopo un'attenta considerazione", la regina ha deciso che saranno presenti solo i membri “attivi” della famiglia reale e i loro figli.

Niente balcone dunque per il principe Harry e Meghan che nel 2020 hanno detto addio ai doveri della Corona per trasferirsi in California. Il Duca e la Duchessa di Sussex con i loro due figli piccoli saranno comunque presenti per il lungo weekend di festeggiamenti. Stessa sorte per il Principe Andrea, allontanato dai riflettori dopo il coinvolgimento nello scandalo per molestie sessuali.

Elisabetta II sarà dunque affiancata dal figlio Carlo, l'erede al trono che l’ha recentemente sostituita in occasione del ‘Queen’s Speech’ in Parlamento, e da sua moglie Camilla; il principe William, secondo in linea di successione, con la moglie Kate e i loro tre figli; insieme a loro i fratelli di Carlo, la principessa Anna e il principe Edoardo e consorti. Al gruppo dovrebbero unirsi anche altri reali meno noti al grande pubblico tra cui il cugino della regina, il Duca di Gloucester e sua moglie, il Duca di Kent e la Principessa Alexandra.

Gli osservatori sperano che Elisabetta, che ha recentemente saltato diversi importanti impegni pubblici ufficiali a causa dei problemi fisici – gli stessi che hanno consigliato un periodo di riposo nella sua residenza scozzese di Balmoral - possa essere presente giovedì e almeno a un paio degli eventi previsti per i quattro giorni del Giubileo di Platino.