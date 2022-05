Elisabetta II, Regina di stile: 45 scatti per nove decenni

Dai tailleur multicolore alle spille, dalle celebri “borse a mano” Launer London agli ombrelli in tinta. La regina Elisabetta II non segue la moda, ma ha fatto del suo stile e della sua immagine un'icona.

Ogni vestito che indossa in pubblico è scelto accuratamente per ispirare o ricordare, per esprimere gratitudine o rispetto, per trasmettere potere o complicità fino a diventare un concentrato di "easter eggs", di "messaggi nascosti" tutti da decifrare...