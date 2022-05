Eurovision, le foto dei concorrenti sul palco della prima semifinale

Partita la 66° edizione del grande contest musicale al Pala Olimpico di Torino. La serata, condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika ha visto sfidarsi i primi 17 concorrenti che puntano alla finale di sabato 14 maggio. Ospiti della serata Dardust con Benny Benassi e Sophie and the Giants per un omaggio alla dance italiana e Diodato che ha interpretato la sua “Fai rumore”.

La prima a concorrere è stata l’Albania con Ronela Hajati che ha cantanto “Sekret”, un pezzo dance dal retrogusto arabeggiante.

Poi la Lettonia con i Citi Zeni che hanno cantato “Eat Your Salad”: un invito ad essere più green.

Per la Lituana, Monika Liu con la ballata “Sentimentai”, mentre Marius Bear ha cantato “Boys do cry” per la Svizzera .

Dalla Slovenia, il più giovane concorrente in gara: il frontman 17enne della band LPS con “Disko”.

Gli ucraini della Kalush Orchestra con la loro “Stefania” hanno mosso i cuori, data la guerra che sta travolgendo il loro Paese, e proposto un mix di generi. Standing ovation in sala per loro.

La Bulgaria porta un brano rock “Intention”, interpretato da Itelligent Music Project, mentre la cantautrice S10, per i Paesi Bassi, ha cantato “De Diepte”.

L' Eurovision in salsa balcanica è arrivato con i moldavi Zdob si Zdub and Advahov Brothers che si sono scatenati con “Trenuletul” e hanno citato i Ramones con “Hey oh, let’s go”.

“Saudade, saudade” è il brano cantato dalla cantautrice Maro, del Portogallo, insieme a cinque coriste messe a cerchio.

La Croazia partecipa con Mia Dimsic che ha eseguito il brano “Guilty Pleasure”, quasi tutto in inglese.

“The show” è il brano delle danesi Reddi: una formazione a quattro, al femminile.

Il dj Lum!x in console e la vocalist Pia Maria, stando alle analisi di Google, sono gli artisti più cliccati e si sono esibiti in un cerchio metallico, con il brano “Halo”.

Tre sorelle dai lunghi capelli e un look country rappresentano l'Islanda: le Systur hanno proposto la loro “Med Haekkandi Sol”.

La concorrente greca Amanda Georgiadi Tenfjord, con "Die together", verosimilmente gode dell'appoggio del pubblico norvegese, essendolo per parte di madre.

I norvegesi Subwoolfer hanno proposto l’elettronica “Give that wolf a banana”.

Rosa Linn, cantautrice armena, è stata l’ultima concorrente della serata e ha proposto il brano “Snap”.