Eurovision Song Contest 2022, vince la band ucraina. Il cantante: "Gloria all'Ucraina"

La band ucraina Kalush Orchestra vince l'Eurovision Song Contest 2022 con "Stefania". Al Pala Olimpico di Torino il pronostico della vigilia è stato rispettato la band capitanata da Oleg Psiuk sale sul gradino più alto del podio: quarti dopo il voto delle giurie, gli ucraini grazie al voto popolare che gli assegna 433 punti si aggiudicano il microfono di cristallo lasciando dietro il britannico Sam Ryder con "Space man". Terza classificata la Spagna. L'Italia di Mahmood e Blanco chiude al sesto posto, uno in più di quello che occupava dopo il voto delle giurie. Una macchina perfetta, senza sbavature. All'Eurovision Song Contest le sorprese, per chi è al lavoro nel backstage o in sala stampa, non sono contemplate.