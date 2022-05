Finlandia e Svezia partecipano a manovre Nato in Estonia

Soldati finlandesi e svedesi, partecipano da oggi accanto a truppe americane e ucraine a manovre della Nato in Estonia. L’esercitazione, nome in codice "Hedgehog 2022", che coinvolgerà tutti i corpi delle forze armate e consisterà in esercitazioni aeree, marittime, terrestri e cibernetiche, è una delle più grandi tenute nel paese baltico dal 1991. Vi sono coinvolti in totale 16mila militari provenienti da 11 Paesi.

Secondo i media di Helsinki, sono circa 250 i soldati finlandesi che prendono parte a "Hedgehog 2022", avviata all'indomani dell'annuncio della Finlandia sulla richiesta di adesione all'Alleanza atlantica. Le manovre erano in programma da tempo, e non sono una conseguenza del conflitto in Ucraina, tuttavia, il vice comandante Veiko-Vello Palm delle Forze di Difesa estoni, ha detto che molti Paesi si sono iscritti all'esercitazione nelle ultime settimane.

"Partecipiamo a Hedgehog dal nostro punto di partenza, e l'entità dell'esercitazione in arrivo rafforza la nostra interoperabilità internazionale e supporta fortemente le esigenze della nostra difesa nazionale", ha dichiarato il tenente colonnello Risto Kohonen delle Forze di Difesa finlandesi. Oltre alle truppe estoni, parteciperanno soldati di dieci Paesi: Finlandia, Svezia, Ucraina e Georgia sono gli unici non membri della NATO.

In queste settimane Finlandia e Svezia sono coinvolte in diverse manovre alleate. Tra queste l'esercitazione “Arrow 22” (nelle immagini) nell'ovest della Finlandia che ha visto forze statunitensi, britanniche, estoni e lettoni a fianco dei loro ospiti finlandesi.