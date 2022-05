Fossili di 66 milioni di anni fa trovati nel marciapiede di un centro commerciale a Bangkok

Più di 70 conchiglie incastonate in un marciapiede all'esterno di un centro commerciale di Bangkok si sono rivelate essere i fossili di creature marine che hanno vissuto più di 66 milioni di anni fa. La conferma è arrivata dai paleontologi thailandesi.

A fare la scoperta un passante che si è incuriosito per quei fossili a forma di conchiglia, che misurano fino a 12 centimetri di diametro, sparsi lungo un tratto del marciapiede in un quartiere turistico di Bangkok.

I paleontologi del Ministero delle risorse naturali e dell'ambiente hanno approfondito la questione e trovato 77 fossili di ammoniti. Le ammoniti sono creature marine che si stima si siano estinte 66 milioni di anni fa, ha detto all'AFP Preecha Saithong, direttore del dipartimento per la protezione dei fossili del ministero.

"Queste ammoniti sono reali", ha detto, aggiungendo che i fossili sono diversi da quelli che si trovano di solito in Thailandia. I media locali hanno riferito che il marciapiede è stato riparato due anni fa e le conchiglie potrebbero essere state inserite nel cemento come decorazione in quell'occasione.