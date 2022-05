Giove e Venere, la congiunzione dei pianeti all'alba è spettacolare

Questo fine settimana è stato caratterizzato da uno straordinario spettacolo astronomico: la “congiunzione” tra Giove e Venere, in queste immagini riprese all'alba del 1 maggio nel cielo di Rocca Calascio in provincia de L'Aquila. Il “sorpasso” di Venere su Giove, che distano in realtà 690 milioni di km - più di 4 volte la distanza tra la Terra e il Sole - si è verificato il 30 aprile ma già dal 29 e fino al 2 maggio i più mattinieri hanno potuto ammirare lo spettacolo dei due pianeti ravvicinati e l'incrocio con il cambiamento di posizione reciproca.