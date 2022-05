Giudice blocca l'asta dell'abito indossato da Judy Garland nel Mago di Oz

Si sarebbe dovuta tenere oggi a Los Angeles l'asta per uno dei pochi costumi di scena rimasti tra quelli indossati da Judy Garland ne "Il mago di Oz", uno dei grandi classici della storia del cinema, diretto nel 1939 da Victor Fleming. Un giudice federale ha però fermato all'ultimo momento la procedura considerando fondato il ricorso della nipote del sacerdote cui l'abito fu donato nel 1973 e che sostiene di essere ora la legittima proprietaria dell'abito di scena, dato per perso per quarant'anni e ritrovato l'anno scorso in una scatola da scarpe da un insegnante del dipartimento di arte drammatica della Catholic University.

Il mese scorso, l'università aveva affidato alla casa d'aste Bonhams l'incarico di vendere all'asta il celebre vestito di percalle a quadretti bianchi e azzurri per raccogliere fondi destinati a finanziare il suo dipartimento di arte drammatica, uno dei primi istituiti in America, fondato e diretto per anni da Gilbert Hartke, frate domenicano e uomo molto potente a Washington, conosciuto anche come il "show-biz priest". Hartke aveva ricevuto in dono l'abito nel 1973 dall'attrice Mercedes McCambridge, che era stata un'amica della Garland.

Secondo Barbara Ann Hartke, insegnante in pensione, nipote del reverendo ed erede del suo patrimonio l'attrice avrebbe "specificamente e pubblicamente" donato a Hartke e non all'università il vestito-icona di Dorothy Gale. Di opposto avviso l'università: il dono fu fatto al dipartimento e non alla persona fisica e per questo l'istituzione si considera legittimata a venderlo. In una dichiarazione a Forbes, l'università sostiene inoltre che Hartke, in quanto membro dell'Ordine domenicano, aveva fatto voto di povertà e che dunque non poteva ricevere o accettare alcun dono come sua proprietà personale.

Il vestito che sarebbe dovuto andare all'asta e che ora non potrà essere venduto finché una corte federale di Manhattan non si sarà pronunciata in merito alla disputa sulla proprietà, è quello indossato da Judy Garland nella scena in cui viene imprigionata nel castello della Strega malvagia dell'Ovest. L'abito è uno dei sei riconosciuti autentici dagli esperti tra quelli indossati dall'attrice durante le riprese del film. In particolare questo costume, il cui valore la casa d'aste ha stimato tra 800.000 e 1,2 milioni di dollari, è uno dei soli due ancora in circolazione che sia abbinato alla camicetta bianca. Il vestito avrebbe dovuto far parte di una serie di abiti di scena celebri messi all'asta a Los Angeles, tra cui il giubbotto indossato da Leslie Howard in "Via col vento" e una sedia del Rick's Cafe' di "Casablanca".

Nel 2015, un altro abito di Dorothy indossato dalla Garland durante le riprese del film fu battuto all'asta per 1,56 milioni di dollari.