I volti dei difensori dell'Azovstal prima della guerra e dopo due mesi di assedio

In queste immagini il confronto dei volti di alcuni dei giovani militari e volontari asserragliati dentro l'acciaieria Azovstal di Mariupol da più di 70 giorni. Le foto sono prese dai loro vari profili social. Il composit è attribuito a Sonya Matveyeva, ma in questi casi le fonti originali sono sempre incerte perchè il post rimbalza su moltissimi canali Telegram e profili Twitter ucraini. La ragazza, che si chiama Kateryna, potrebbe essere la stessa che canta in questo video che circola in rete da qualche giorno che la ritrae mentre canta assieme ad altri militari nei sotterranei dell'Azovstal.