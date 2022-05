Il soldato simbolo della resistenza dell'Azovstal lascia l'acciaieria

Il volto scavato, lo sguardo fiero, il braccio ferito. Tra i soldati ucraini che sono stati evacuati dall'acciaieria Azovstal a Mariupol, c'è anche il militare eletto a “simbolo” della resistenza. La sua foto in cui accenna un sorriso e fa il segno della vittoria era stata diffusa insieme a quella di altri feriti dal battaglione Azov, il 10 maggio scorso.

Pochi scatti di Dmytro "Orest" Kozatskyi dall'interno dell'acciaieria per mandare al mondo un messaggio: “Quelli che vedete in queste foto, e altre centinaia nello stabilimento di Azovstal, gravemente feriti, hanno difeso l’Ucraina e l’intero mondo civile a costo della propria vita. L’Ucraina e la comunità internazionale sono ora in grado di proteggerli e prendersi cura di loro?”.

Nella foto scattata il 17 maggio, si vede quello stesso soldato, sorvegliato da un componente della milizia dell'autodichiarata Repubblica di Donetsk mentre viene accompagnato su un bus durante l'evacuazione dell'acciaieria.

Nell'ultima giornata, 694 militanti dell'Azovstal si sono arresi, di cui 29 feriti, secondo il ministero della Difesa russo. In totale, dal 16 maggio, secondo Mosca, si sono arresi 959 militanti, tra cui 80 feriti, di cui 51 che necessitavano di cure ospedaliere sono stati ricoverati nell'ospedale di Novoazovsk nel Donbass.

Il loro destino è incerto. Secondo il leader filo-russo di Donetsk, Denis Pushilin 'dovrebbe essere deciso da un tribunale'. Secondo Kiev, tutti coloro che verranno evacuati dalle acciaierie di Mariupol saranno scambiati con prigionieri di guerra russi, ma il Parlamento di Mosca ha inviato segnali diversi, avvertendo che non dovrebbero essere concordati scambi con i "criminali nazisti".

"Ci sono ancora molte persone dentro l'Azovstal e i negoziati per farle uscire da lì sono ancora in corso", ha dichiarato la vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar, specificando che in generale l'operazione di evacuazione verrà considerata terminata solo quando "i difensori di Mariupol saranno evacuati in territori sotto il controllo ucraino".