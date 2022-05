Inchiesta Ap: circa 600 morti nel bombardamento del teatro di Mariupol

"Tutte le persone sono ancora sotto le macerie, perché le macerie sono ancora lì - nessuno le ha scavate", racconta Oksana Syomina piangendo, "È una grande fossa comune". Tra gli orrori della guerra in Ucraina, il bombardamento russo del Teatro d'arte drammatica di Mariupol del 16 marzo scorso è l'attacco con più morti tra i civili di cui finora si abbia notizia.

Oksana è una dei 23 sopravvissuti sul cui racconto Associated Press ha ricostruito ciò che è accaduto all'interno del teatro quel giorno. L'inchiesta pubblicata sul sito web dell'agenzia di stampa americana si è basata anche sui resoconti di soccorritori e persone a conoscenza della situazione del teatro da quando era diventato rifugio antiaereo.

A partire da queste testimonianze AP ha costruito un modello 3D, due serie di planimetrie del teatro, foto e video realizzati all'interno prima, durante e dopo quella giornata affidandosi alla valutazione di esperti per interpretare le informazioni raccolte.

Le testimonianze sono concordi nel riferire che almeno 100 persone si trovavano nella cucina da campo appena fuori dal teatro e nessuno di loro è sopravvissuto; concordano inoltre nel dire che, all'interno dell'edificio, le stanze e i corridoi erano stipati, con almeno una persona ogni 3 metri quadrati. Secondo molti sopravvissuti sarebbero state circa 1000 le persone rifugiate all'interno del teatro al momento dell'attacco aereo. Molti di coloro che hanno assistito all'attacco, riporta l'inchiesta di Ap, soccorritori compresi, hanno riferito di aver visto fuggire circa 200 persone. La maggior parte di chi si è salvato è scappato attraverso l'uscita principale o da un ingresso laterale; l'altro lato e il retro sono stati distrutti.

" È una grande fossa comune"

Sempre la testimonianza di Oksana su questo punto di vista è drammatica: vicino all'uscita principale, una bambina giaceva immobile sul pavimento. La donna racconta di aver dovuto calpestare cadaveri per fuggire dall'edificio. Tra le urla dei feriti e di chi cercava di ritrovare i propri cari, Oksana, suo marito insieme a una trentina di persone si sono messe a correre alla cieca verso il mare e sulla riva per quasi otto chilometri senza fermarsi, con il teatro ormai ridotto a un cumulo di macerie alle loro spalle.

L'elegante teatro, un edificio in pietra con pilastri bianchi, un fregio classico e un caratteristico tetto rosso, sorgeva da più di 60 anni in una piazza nel cuore di Mariupol. Una volta si chiamava Teatro Russo di Arte Drammatica, ma le autorità locali hanno rimosso la parola "russo" dal nome nel 2015. Dal luglio del 2021 l'ordinanza che prescriveva di metter in scena solo spettacoli in ucraino.

L'indagine di AP confuta inoltre le affermazioni russe secondo cui il teatro sarebbe stato demolito dalle forze ucraine o sarebbe servito come base militare ucraina. Nessuno dei testimoni ha visto soldati ucraini operare all'interno dell'edificio. E nessuno dubita che il teatro sia stato distrutto da un attacco aereo russo mirato con precisione su un obiettivo civile che tutti sapevano fosse il più grande rifugio antiaereo della città, con dentro anche bambini.

Circa una settimana prima dell'attacco, lo scenografo del teatro ha scritto con la vernice bianca la parola "BAMBINI" in cirillico nell'area antistante l'edificio, nella speranza di evitare un attacco dall'alto. La foto di quelle scritte, dipinte sia davanti all'ingresso anteriore che a quello posteriore, abbastanza grandi da essere viste bene anche dai satelliti, è diventata una delle immagini simbolo della guerra in Ucraina.

“Quando la gente entrava, pensava di essere al sicuro, ma non lo era”.

L'assedio russo di Mariupol è iniziato nei primi giorni di marzo. Attori, tecnici e il personale amministrativo del teatro vi si sono rifugiati pochi giorni dopo, il 5 marzo. Circa 60 persone a quel punto si trovavano in un edificio che ha una capacità di 600 spettatori, dice a Ap Elena Bila, direttrice di scena del teatro di Mariupol per 19 anni.

Le autorità hanno poi disposto che l'intero edificio, date le dimensioni, i suoi muri particolarmente robusti e il suo ampio seminterrato, fosse aperto come rifugio anti-aereo per la popolazione. Il primo giorno, ricorda Elena, circa 600 persone si sono presentate. Ogni giorno arrivavano sempre più persone, e hanno cominciato a occupare anche i corridoi: “Quando la gente entrava, pensava di essere al sicuro, ma non lo era”.

Con le comunicazioni interrotte e le persone con i ricordi offuscati dal trauma, è difficile stabilire un bilancio preciso delle vittime: molti sopravvissuti fissano ancora più in alto di 600 il numero delle vittime. Inizialmente la stima del governo era di circa 300 morti e su questa base, secondo un documento ottenuto da Ap, è stata avviata un'indagine per crimini di guerra.

Ma secondo le conclusioni dell'inchiesta di Associated Press basata sulla ricostruzione di un modello 3D della pianta dell'edificio, verificata dai testimoni che si trovavano all'interno del teatro, che hanno descritto in dettaglio dove si trovassero le persone, il numero dei morti è molto più alto, forse doppio.