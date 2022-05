La portaerei Usa nel Golfo di Napoli, vista dal lungomare

È arrivata all'alba nel golfo di Napoli la portaerei statunitense USS Harry S.Truman, attualmente dispiegata nel Mediterraneo, che aveva fatto tappa a Trieste lo scorso 23 aprile. Dal lungomare di Napoli, all'altezza di Castel dell'Ovo, nonostante una leggera foschia la nave è ben visibile e molti passanti si fermano a fotografarla. Erano sei anni che nelle acque capoluogo campano non si vedeva una nave della marina Usa, che è nell'area per prendere parte a un'attività di pulizia e manutenzione dell'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, il secondo in ordine di grandezza dell'Impero Romano, che fu anche teatro delle imprese di Spartaco.