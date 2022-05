La sua casa a Irpin non c'è più, Anna annaffia i fiori tra le macerie: "È nuova vita"

La casa, costruita dai nonni di Anna, è stata quasi completamente distrutta dai bombardamenti a fine marzo. Nella sua amata aiuola sono sopravvissute solo alcune rose, qualche giglio, peonie e narcisi: "È nuova vita. Per questo ho cercato di salvare i miei fiori", spiega Anna Schevchenko, 35 anni, a Emilio Morenatti, il fotoreporter di Associated Press che ha colto con il suo obiettivo questo toccante momento personale sullo sfondo della guerra in Ucraina giunta al settantesimo giorno.

Vedi anche:

Il momento in cui i missili russi colpiscono Leopoli

Un soldato cammina tra le macerie dell'acciaieria Azovstal - Video

Infermiera perde le gambe su una mina: il ballo di nozze in ospedale è commovente - Video

Irpin, alla periferia nord-ovest di Kiev, è stato uno dei primi obiettivi dell'attacco russo. La città è stata colpita duramente come hanno documentato le immagini di queste settimane con i quartieri distrutti, i civili in fuga, le sepolture. Dopo il ritiro dell'esercito russo cominciano ad affiorare le cifre dell'orrore della guerra. Martedì la procuratrice generale ucraina, Iryna Venediktova ha riferito ai giornalisti che nella sola Irpin sono stati trovati 290 corpi di civili uccisi dai russi, di questi “55 sono solo resti umani […] 40 sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco, 35 da schegge, 5 di fame."