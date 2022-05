Lacrime e abbracci: le toccanti immagini dell'arrivo degli sfollati a Zaporizhzhia

Separati dalle evacuazioni ufficiali, alcuni residenti di Mariupol e di altre città se ne sono andati per conto loro, spesso a bordo di auto danneggiate dalla guerra e hanno cominciato a raggiungere Zaporizhzhia.

Tra questi Yaroslav, arrivato lunedì sera in un centro di accoglienza della città che si trova 230 chilometri a nord-ovest di Mariupol, in un'auto con un sedile posteriore pieno di bambini e due cartelli attaccati al lunotto posteriore: "Bambini" e "Piccoli".

"Non posso credere che siamo sopravvissuti", racconta ad Associated Press, con l'aria stanca ma di buon umore dopo due giorni di viaggio: “Mariupol non c'è più”, dice.

Intanto cresce l'apprensione per la sorte degli sfollati partiti con i convogli ufficiali. Duemila residenti di Mariupol stanno aspettando vicino a Berdyansk, a circa un'ottantina di chilometri dalla città portuale, per essere evacuati a Zaporizhzhia, ma le truppe russe non lo permettono. Lo denuncia il sindaco di Mariupol Vadym Boychenko, secondo quanto riferisce Ukrinform. “Stavamo aspettando oggi che l'evacuazione avvenisse sull'anello di Lunacharsky vicino a Berdyansk. Abbiamo annunciato l'inizio di questa evacuazione. Ma le truppe russe stanno distruggendo i nostri piani e non consentono agli ucraini e ai residenti di Mariupol di raggiungere la città di Zaporizhzhia.

"Solo tre dei 14 autobus di evacuazione con i rifugiati di Mariupol hanno raggiunto il territorio controllato dal governo ucraino. Il destino delle persone che si trovano nei restanti undici autobus è sconosciuto: questi undici autobus sono scomparsi da qualche parte, dovevano andare verso Zaporizhzhia nella parte controllata del nostro stato, ma si sono persi da qualche parte". ha detto Boichenko citato da Interfax Ukraine. Gli autobus "si perdono in questi centri di filtraggio, purtroppo, gli occupanti rapiscono i nostri residenti, e oggi questo sta succedendo", ha aggiunto.

Intanto nel centro di accoglienza di Zaporizhzhia si preparano pasti caldi, barelle, sedie a rotelle, indumenti e giocattoli per bambini in attesa del primo convoglio di civili la cui evacuazione è stata supervisionata dalle Nazioni Unite e dalla Croce Rossa.

Più di 100 persone - tra cui donne anziane e madri con bambini piccoli - hanno lasciato le acciaierie Azovstal, durante il fine settimana e sono in viaggio su autobus e ambulanze.