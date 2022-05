Dopo settimane di assedio estenuante 264 soldati sono stati evacuati dall'acciaieria Azovstal

“Eseguiamo l'ordine del comando supremo per salvare vite umane". Ieri sera dall'acciaieria Azovstal è iniziata l'evacuazione dei militari, 264, che difendevano l'ultimo baluardo della resistenza ucraina rimasto a Mariupol. La conferma è arrivata dal Ministero della Difesa ucraino attraverso la vice ministra Ganna Malyar.

Dopo settimane di assedio estenuante, parzialmente sospeso solo per l'evacuazione dei civili, sono potuti uscire anche i combattenti feriti, e non solo, asserragliati nell'acciaieria-bunker. L'accordo di tregua, pazientemente tessuto dal governo di Volodymyr Zelensky è stato annunciato dal ministero della Difesa russo: un cessate il fuoco temporaneo per consentire l'uscita attraverso i corridoi umanitari. Così si è arrivati all'evacuazione dei 264 militari. Si tratta di 53 soldati feriti, condotti a Novoazovsk, e di 211 altri combattenti portati a Olenivka, nel territorio controllato dai separatisti filorussi di Donetsk. Questi ultimi dovrebbero essere ricondotti nelle zone in mano alle forze ucraine nell'ambito di uno scambio di prigionieri.

"I difensori di Mariupol sono per sempre nella storia", ha detto il comando di kiev. "Mantenendo le posizioni ad Azovstal, non hanno permesso al nemico di trasferire gruppi fino a 17 gruppi tattici di battaglione (circa 20.000 membri del personale) in altre aree. Ciò ha impedito l'attuazione del piano per la rapida cattura di Zaporizhzhia, l'accesso al confine amministrativo delle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia" e "ci ha dato l'opportunità di preparare e creare linee difensive, dove si trovano oggi le nostre truppe", ha spiegato lo stato maggiore.