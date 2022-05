Odessa, il ponte strategico è ancora in piedi

Foto satellitari diffuse da Planet Labs TBS, la società statunitense specializzata nella raccolta di immagini della Terra, mostrano quasi 50 elicotteri militari russi a Stary Oskol, in Russia, in una base a 175 chilometri da Kharkiv. Nelle fotografie, scattate il 1° maggio e analizzate da Associated Press, gli elicotteri sembrano essere parcheggiati sulla pista e sull'erba dell'aeroporto civile, utilizzato dall'esercito di Mosca. Intorno si nota equipaggiamento militare di supporto aereo. L'esercito

russo ha fatto uso massiccio dei suoi elicotteri d'attacco nella guerra, volando a bassa quota per tentare di evitare i missili antiaerei.

Un'altra immagine mostra invece un ponte ancora in piedi vicino a Odessa, sul Mar Nero, ripetutamente bersagliato dalle forze russe. Si tratta di un ponte importante dal punto di vista strategico perché collega Odessa alle zone interne ed è necessario per mantenere il controllo dell'area. Il ponte attraverso l'estuario del Dniester è parte dell'unico tratto ferroviario completamente sotto il controllo di Kiev verso i porti ucraini sul Danubio, fondamentali per le esportazioni in una situazione in cui quelli sul Mar Nero sono bloccati.