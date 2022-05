Papa Francesco arriva sulla sedia a rotelle all'udienza in Vaticano

Continuano i problemi di salute di papa Francesco. Se nell'ultima udienza del mercoledì si era scusato per non essersi alzato per il saluto finale per i problemi al ginocchio, oggi il Santo Padre è arrivato in carrozzina all'Assemblea plenaria dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali ricevute in Vaticano.

Il Pontefice è comunque apparso sorridente e in buono stato fisico, spinto su una carrozzina dal fidato maggiordomo.

I problemi al ginocchio negli ultimi giorni lo hanno portato anche alla cancellazione di udienze e impegni ufficiali