Papa Francesco e Bono, botta e risposta sul ruolo delle donne nella difesa dell'ambiente

Bergoglio: "Parliamo della madre-terra, non del padre-terra"

"L'educazione delle ragazze è un superpotere per combattere l'estrema povertà e vorrei chiedere a sua santità - ha detto il leader degli U2 - sei lei pensa che le donne e le ragazze abbiano lo stesso ruolo potente per cambiare il mondo e il cambiamento climatico". Il Pontefice con un sorriso ha risposto di sì: "Parliamo della madre-terra, non del padre-terra", ha detto ricevendo un lungo applauso.

I giovani hanno accolto il Papa con uno spettacolo di canti e recite ispirati alla tutela dell'ambiente. "Serve poesia e coraggio" per la cura della casa comune, bisogna "difendere l'armonia della creazione e le donne sanno di armonia più di quanto sappiamo noi uomini", ha aggiunto Bergoglio, rispondendo alla domanda di una ragazza nel corso dell'incontro con i giovani di Scholas Occurrentes, l'organizzazione internazionale per la formazione voluta e sostenuta da Papa Francesco.

"Ora è il momento, il mondo è nelle nostre mani, prima che sia troppo tardi", ha concluso il Papa, arrivato nell'Aula Magna Benedetto XVI dell'Università Pontificia, sulla sedia a rotelle con cui si muove da qualche giorno a causa dei problemi al ginocchio.