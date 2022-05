A Vladivostok le celebrazioni della Vittoria sono già iniziate

Mentre gli occhi del mondo sono tutti orientati sulla Piazza Rossa di Mosca per la parata per il Giorno della Vittoria, a Vladivostok sono già iniziate le celebrazioni. Lo riporta la Bbc, pubblicando alcune foto della parata. Si vedono una folla di cittadini, molti con in mano cartelli con le foto dei parenti che hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale, la sfilata dei soldati con la bandiera dell'Urss e il passaggio dei mezzi militari.