Roma-Feyenoord, l'assalto olandese alla Barcaccia nel 2015

Con la finale di domani di Conference League tra Roma e Feyenoord torna alla mente il 19 febbraio del 2015, quando i tifosi olandesi misero a ferro e fuoco la Capitale, in occasione della partita di Europa League. Una devastazione, con negozianti costretti a chiudere, romani e turisti terrorizzati dalle violenze degli hooligans olandesi, di cui a farne le spese fu anche la fontana della “Barcaccia” del Bernini a piazza di Spagna, all'epoca da poco restaurata, che venne deturpata e danneggiata dai tifosi con bottiglie di vetro e petardi.

Prima della partita allo stadio Olimpico, si registrarono scontri con la polizia, fumogeni, risse e vetrine di negozi distrutte. Dopo le violenze, la polizia arrestò 28 ultrà olandesi. Gli hooligans furono accusati dalla Procura dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni. Per quei fatti, nel gennaio del 2021 al tribunale di Roma si è concluso il processo nei confronti di 6 tifosi olandesi, con condanne dai 3 anni e 8 mesi ai 4 anni.

L'allora sovrintendente ai beni culturali di Roma, Claudio Parisi Presicce, facendo un conto dei danni alla città, parlò di una cifra oltre i 5 milioni di euro, mentre per la “Barcaccia” i danni furono quantificati in 75 mila euro per gli interventi di riparazione, oltre ai 209 mila euro che erano il costo del restauro da poco concluso: infine, il danno permanente alla fontana del Bernini, su cui vennero trovate 108 scalfitture, fu quantificato in 1,2 milioni di euro. Pochi giorni dopo i disordini di Piazza di Spagna, una delegazione di studenti olandesi consegnò un risarcimento simbolico di poco più di 3mila euro.