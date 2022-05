Saint Javelin, icona simbolo della solidarietà all'Ucraina, diventa un murale su un palazzo di Kiev

L'idea di Christian Borys, un dirigente di marketing di Toronto che tra il 2014 e il 2018 aveva vissuto e lavorato in Ucraina come giornalista, era quella di raccogliere dei fondi per aiutare i bambini ucraini orfani della guerra nel Donbass vendendo a 10 dollari l'uno degli adesivi di “Saint Javelin”, un meme, adattamento della celebre “Madonna Kalashnikov” di Chris Shaw, affigurante l'icona di una Vergine Maria che imbraccia il Javelin, l'agile e potente lanciamissili anti-carro diventato in questi mesi di guerra uno dei simboli del sostegno occidentale alla resistenza ucraina. Il merchandising venduto con il meme pubblicato su Instagram pochi giorni prima dell'invasione russa ha avuto un tale successo da ricavare in pochi giorni oltre un milione di dollari, un aiuto concreto al paese in guerra. Ora è diventato anche un murale su un edificio della capitale ucraina.