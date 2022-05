Samarate, il geometra che stermina la famiglia a martellate e tenda di darsi fuoco

Alessandro Maja, il geometra che ha ucciso moglie e figlia e ferito in modo grave il figlio a Samarate, non ha risposto alle domande del pm di Busto Arsizio che si è recato nell'ospedale cittadino per interrogarlo. Restano molti dubbi sul movente dell'eccidio. Carabinieri e Procura valutano l'ipotesi della crisi matrimoniale con la moglie Stefania che avrebbe parlato al suo avvocato di una possibile istanza di separazione, non confermata però direttamente dal legale. Gli inquirenti prendono in considerazione anche possibili difficoltà economiche, tenuto conto che tra i settori in cui esercitava la sua attività c'era la ristrutturazione di locali di 'food and beverage' particolarmente colpiti dalla pandemia. Quello che stupisce, nella lettura criminologica della vicenda da parte di chi indaga, è l'essersi scagliato anche contro i figli ormai grandi e la frase: "Vi ho uccisi tutti, bastardi" che esprime un'odio nei confronti di tutti i suoi familiari.