SpaceX, le immagini del rientro: un tuffo di mezzanotte nel Golfo del Messico

Il ritorno a casa per i tre astronauti americani e un tedesco, chiude il mese più impegnativo per il servizio di taxi spaziale di Elon Musk. Gli astronauti sono rientrati a bordo della stessa capsula che li aveva portati sulla stazione spaziale lo scorso novembre.

La navicella Dragon di SpaceX "Endurance" è ammarata venerdì al largo della costa della Florida. Dopo 38 minuti di discesa, la capsula ha attraversato l'atmosfera alla velocità di 5 miglia al secondo. I quattro paracadute principali dell'equipaggio Dragon si sono puntualmente aperti e gonfiati completamente, guidando la navicella a un ammaraggio morbido alle alle 12:43 ora locale.

Raja Chari, Tom Marshburn e Kayla Barron della NASA e Matthias Maurer dell'Agenzia Spaziale Europea sono stati in orbita per circa sei mesi. Tutti e quattro sono usciti salutando con il classico gesto del pollice in su mentre venivano accompagnati verso controlli medici. Hanno lasciato il laboratorio orbitante giovedì, dopo aver trascorso quasi una settimana con i loro sostituti.

La scorsa settimana SpaceX ha portato sulla ISS Samantha Cristoforetti, alla sua seconda missione sulla ISS, il comandante Kjell N. Lindgren, il pilota Robert Hines e la specialista di missione Jessica Watkins hanno raggiunto la stazione spaziale a bordo della navicella Crew Dragon il 28 aprile.

Nel frattempo SpaceX ha anche completato un viaggio charter verso la stazione per tre uomini d'affari. Questo vuol dire due lanci di equipaggio e due ammaraggi in appena un mese. La società di Musk ha così lanciato 26 persone in orbita in meno di due anni, da quando ha iniziato a trasportare astronauti per la NASA. Otto di queste erano turisti spaziali.