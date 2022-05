Time, sulla copertina le 213 città Usa che hanno vissuto sparatorie di massa quest'anno

Time dedica la sua copertina alle 213 città degli Stati Uniti che dall'inizio di quest'anno hanno vissuto una sparatoria di massa. Di queste 23 sono avvenute in scuole. Per sparatoria di massa si intende un episodio in cui almeno quattro persone (ad eccezione del killer) sono vittime della violenza perpetrata con armi da fuoco.

Nel motivare la scelta il caporedattore Edward Felsenthal ammette che, pur lavorando da quasi un secolo con le parole, la rivista si è trovata in difficoltà nel trovare un modo per comunicare “l'orrore, la disperazione e l'insensatezza dell'epidemia di violenza da arma da fuoco in America.” Di qui la scelta di citare Angel Garza, il padre della piccola Amerie di 10 anni, una delle vittime della strage di Uvalde, e quelle “eloquenti e appassionate” di Steve Kerr. E proprio 'ENOUGH' (BASTA) gridato dell'allenatore dei Golden State Warriors nella conferenza stampa in cui è sbottato rivolgendosi ai senatori che si rifiutano di votare leggi più severe per il controllo delle armi, campeggia sotto i nomi delle città, a formare un martelletto (il simbolo a Washington del potere legislativo) con la domanda che attende risposta dalla politica: 'Quando faremo qualcosa?'.

Ma in fondo, prosegue Felsenthal, con questa copertina e quel “BASTA”, la rivista cita, tristemente, se stessa: "Nel corso dei decenni dopo tragedie come questa (la strage di Uvalde in Texas dove sono morti 19 alunni e alunne e due insegnanti, oltre al giovane attentatore, ndr) abbiamo lanciato un messaggio attraverso le nostre copertine, scopriamo di averne pubblicate diverse e con dolorosa frequenza, particolarmente negli ultimi anni". John Mavroudis, l'illustratore che ha vergato a mano i 213 nomi, aveva infatti adottato un approccio simile nella copertina di TIME del 19 agosto 2019, scrivendo le 253 città che, a quella data, avevano subito sparatorie di massa in quell'anno.

L'elenco delle città, specifica la rivista, è basato su dati forniti da 'Gun Violence Archive'.