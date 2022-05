Vivere a Pechino sotto le misure zero-Covid, le foto della metropoli sempre più chiusa

Barriere che cingono aree residenziali in lockdown, strade di solito affollate in quartieri turistici e nel Central Business District pressoché deserte, cartelli che intimano di non assembrarsi e indossare le mascherine, persone in fila per i test di massa. Nelle immagini di questi giorni la capitale cinese somiglia sempre più alla Shanghai del mese scorso anche se le autorità, in queste tre settimane di misure draconiane per contenere un piccolo ma persistente focolaio di Covid-19, hanno continuato ad assicurare che Pechino rimane operativa e non subirà un lockdown di quel tipo.

Martedì sono state varate nuove imposizioni: sette zone nel distretto di Fengtai sono state messe in isolamento per almeno una settimana, con l'ordine di rimanere a casa in un'area che copre circa 4 chilometri per 5. L'area è vicina a un mercato alimentare all'ingrosso che è stato chiuso a tempo indeterminato sabato a seguito della scoperta di un un cluster.

Una nuova stretta nella politica “zero Covid" di Pechino mentre Shanghai, la città più grande della Cina, comincia lentamente ad allentare le restrizioni imposte per più di sei settimane e che ha messo a dura prova la popolazione suscitando proteste anche spettacolari.

Un'avvisaglia di quello che potrebbe accadere anche nella capitale viene dall'università dove centinaia di studenti hanno manifestato contro i ferrei limiti imposti nel campus. La protesta, racconta il South China Morning Post, è avvenuta domenica sera nel complesso di Wanliu, un dormitorio fuori dal campus per gli studenti e il personale dell'Università di Pechino con mensa, supermercato e palestra. La protesta è avvenuta dopo che su un forum internet di studenti sono apparsi dei post che mostravano la costruzione una parete che separava gli studenti dal personale della facoltà. A scaldare gli animi l'affissione di un avviso in cui si diceva che non sarebbero state più consentite consegne di cibo, pacchi e contatti con persone esterne all'edificio per rispettare le regole di quarantena.

Lunedì la Cina ha registrato 1.100 nuovi casi, ha dichiarato la Commissione nazionale per la salute. Martedì. Di questi, circa 800 erano a Shanghai e 52 a Pechino. Il numero giornaliero di nuovi casi a Shanghai diminuisce costantemente da più di due settimane, ma le autorità si sono mosse lentamente per allentare le restrizioni, per la frustrazione dei residenti.

A Pechino, il numero di casi si è mantenuto costante, ma sono spuntati nuovi cluster in diverse zone della città. Il portavoce della città, Xu Hejian, ha dichiarato che la priorità di Pechino è quella di sottoporre a screening le persone collegate al nuovo cluster presso il mercato e isolare coloro che risultano positivi al test. Un secondo mercato alimentare all'ingrosso nel Fengtai è stato chiuso martedì.

La maggior parte delle attività di Pechino non è chiusa, ma le strade sono molto più tranquille del solito con molti negozi chiusi e persone che lavorano da casa.