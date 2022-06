Alla riscoperta delle sinagoghe del ghetto, tesoro nascosto di Venezia

L'opera dei restauratori sta riportando alla luce il fascino originario di tre sinagoghe considerate le uniche “scole” rinascimentali ancora in uso, come spiega ad Associated Press, David Landau, storico dell'arte e promotore della raccolta fondi per finanziare i lavori di recupero che si spera possano essere completati entro la fine del 2023: “Le sinagoghe erano in pessime condizioni. Erano state alterate in modo irriconoscibile nel corso dei secoli e avevano bisogno di essere curate e amate". Il restauro delle sinagoghe si rivolge anche ai turisti che possono visitarle attraverso i tour guidati del Museo ebraico di Venezia.

Il ghetto di Venezia risale al 1516, quando la Repubblica costrinse la crescente comunità ebraica nel quartiere dove si trovavano le antiche fonderie, o "geti", come venivano chiamate e da cui deriva il nome. L'area, che veniva chiusa di notte, divenne quello che è considerato il primo ghetto d'Europa nel sestiere di Cannaregio e rimane il centro della piccola comunità ebraica di Venezia che oggi conta complessivamente circa 450 persone - 300 in città e 150 tra Mestre e dintorni. La prima sinagoga risale al 1528 e fu costruita da ebrei ashkenaziti tedeschi. Ne seguirono altre che servivano i diversi gruppi, tra cui una per gli ebrei sefarditi spagnoli e una per gli italiani.

Nessuna delle "scole" è visibile dalla strada: le rigide regole imposte dal Doge non consentiva agli ebrei di praticare apertamente la loro fede. Tutte le sinagoghe sono nascoste agli ultimi piani di edifici apparentemente normali che ai piani inferiori ospitavano le famiglie in angusti spazi abitativi. Solo lo spuntare tra i tetti di qualche piccola cupola ne denuncia la presenza. Le sinagoghe di Venezia sono rimaste in funzione ininterrottamente, tranne negli anni della seconda guerra mondiale, durante l'occupazione tedesca. Per Dario Calimani, a capo della comunità ebraica veneziana, il progetto di restauro era necessario sia per mantenere la vita religiosa e culturale degli ebrei di Venezia oggi sia per preservare la storia della comunità: “Sono una testimonianza della vita che c'era, della storia della nostra piccola comunità”.