All'asta la medaglia del Premio Nobel russo Muratov, il ricavato per i bambini ucraini sfollati

È l' Heritage Auctions di New York a mettere all'incanto la medaglia i cui proventi andranno interamente all'Unicef per aiutare i bambini sfollati a causa della guerra. L'asta si svolge al New York Times Media center a Manhattan in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. Le offerte online sono iniziate il 1 giugno in occasione della Giornata internazionale dei bambini.

La medaglia di Muratov è modellata da 175 grammi di oro a 23 carati e potrebbe essere venduta per centinaia di migliaia di dollari, forse milioni. Soltanto l'oro della medaglia

vale circa 10.000 dollari. In precedenza Muratov aveva già devoluto in beneficenza i 500.000 dollari del premio in denaro legato al Premio Nobel.

Dmitry Muratov, tra i fondatori del quotidiano indipendente russo Novaya Gazeta era il caporedattore del giornale chiuso a marzo a causa della repressione del Cremlino nei confronti del dissenso interno contro la guerra in Ucraina. Su Novaya Gazeta scriveva Anna Politkovskaya, la giornalista uccisa a Mosca nel 2006, un delitto per il quale sono stati condannati cinque uomini mentre i mandanti restano a tutt'oggi senza volto.

Nell'ottobre del 2021 Muratov è stato insignito della medaglia d'oro nell'ottobre 2021 quando ha condiviso il Premio Nobel per la Pace con la giornalista filippina naturalizzata statunitense Maria Ressa.

All'inizio di aprile il giornalista aveva denunciato un'aggressione con della vernice rossa subita su un treno in viaggio tra Mosca e Samara.