Caldo record in Gran Bretagna e il Royal Ascot allenta il rigoroso dress code

Per la seconda consecutiva, i termometri fanno registrare un picco, il più alto dell'anno con una temperatura intorno ai 34 gradi centigradi. In cerca di refrigerio, gli inglesi si sono riversati a migliaia nei parchi e nelle spiagge. E in Gran Bretagna fa così caldo che per la prima volta nella sua storia il Royal Ascot, celebre per lo sfoggio dei cappelli più fantasiosi e appariscenti da parte delle spettatrici, ha deciso di allentare il codice di abbigliamento tradizionalmente rigorosissimo.

Gli uomini in particolare devono indossare di norma l'abito da cerimonia mattutino, tight con tanto di gilet, cravatta e cappello. Le donne devono indossare un cappello con una base di almeno 4 pollici (10 cm) di diametro e gli abiti devono essere di "lunghezza modesta".

L'inusuale canicola ha però indotto gli organizzatori ad ammorbidire le prescrizioni. L'ippodromo del Berskhire ha fatto sapere che, considerate le temperature in aumento, indossare giacche, cravatte e cappelli da uomo non sarà obbligatorio all'interno dei recinti. Agli uomini sarà consentito di togliersi giacca e cravatta una volta terminata la tradizionale processione in carrozza dei membri della famiglia reale che oggi ha visto protagonisti William e Kate.