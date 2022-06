William, Kate, Harry e Meghan: i "fantastici 4" insieme, ma separati

William e Kate, Harry e Meghan: i “Fab four” reali, come sono stati soprannominati dai tabloid, di nuovo insieme in un'occasione pubblica, seppure separati da una fila di posti.

I giovani reali hanno partecipato alla liturgia religiosa di ringraziamento per i 70 anni di regno della nonna, la Regina Elisabetta, senza mai incrociarsi, visto il rigido cerimoniale che li ha collocati in due “navate” differenti.

Dunque, nessun incidente diplomatico, nessuno scambio di sguardi tra le due coppie, di cui non sono “noti” i rapporti attuali soprattutto dopo le interviste bomba rilasciate dai duchi di Sussex a Oprah Winfrey.

Kate e William, in prima fila, hanno chiacchierato con il principe Carlo e Camilla. Harry e Meghan, in seconda fila, si sono seduti vicino alle cugine Eugenie e Beatrice. Accolti da una folla festante hanno camminato mano nella mano per tutto il percorso fino ai loro posti e negli scatti dei fotografi appaiono sorridenti e rilassati. Sempre mano nella mano, dopo uno scambio di saluti con Zara Tindall e il marito Mike, alla fine della funzione, si sono dileguati.