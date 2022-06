Gommone in pericolo con decine di migranti a bordo - le immagini del salvataggio della Ocean Viking

Questa mattina dopo una lunga ricerca la nave Ocean Viking di SOS Mediterranee, l'associazione europea per il salvataggio dei naufraghi nel Mediterraneo, ha messo in salvo 66 persone da un gommone in pericolo in zona Sar maltese. I sopravvissuti, fa sapere la ong, sono esausti dopo 48 ore trascorse in mare. Ora a bordo della nave ci sono 156 migranti, di cui 45 donne, 68 minori non accompagnati, 6 bambini e un bambino di 9 mesi. Ieri infatti la nave umanitaria di SOS Méditerranée, ha soccorso 75 migranti da "un gommone sovraccarico e in difficoltà" al largo delle coste libiche, portando a quel punto a 90 il numero dei sopravvissuti a bordo. Oggi il nuovo salvataggio.