I 40 anni del principe William in 40 foto

William compie 40 anni. Il compleanno del principe arriva a pochi giorni dalle celebrazioni per il Giubileo di Platino di Elisabetta II, nel momento in cui il duca di Cambridge sembra assumere un ruolo sempre più centrale nella famiglia reale, e si prepara a una eventuale ascesa al trono. Inevitabilmente rallentata dall'età e dai problemi di salute, la 96enne regina, sta gradualmente cedendo il passo al figlio Carlo, come è accaduto in occasione dell'inaugurazione del Parlamento il mese scorso. Il principe del Galles, a sua volta, sta lasciando spazio al figlio che ha l'opportunità di dare un'impronta alla nuova generazione della monarchia inglese. La posizione di William come eventuale erede al trono, il secondo nella linea di successione, è naturalmente sancita nella sua data di nascita: 21 giugno 1982, primogenito di Carlo e della principessa Diana. E quella di William è stata per 40 anni una vita passata sotto i riflettori. Fin dall'inizio, da quando i genitori lo presentarono alle telecamere fuori dalla Lindo Wing del St. Mary Hospital di Londra.

Il mondo da allora ha seguito il Principe - dai tempi della scuola a Londra, al fidanzamento con Kate Middleton all'Università di St. Andrews in Scozia e al loro sontuoso matrimonio nell'Abbazia di Westminster. Davanti all'obiettivo delle macchine fotografiche William si è diplomato alla Royal Military Academy Sandhurst, per poi passare al servizio attivo nell'esercito, nella marina e nella Royal Air Force. Infine, è diventato un pilota civile di ambulanze aeree prima di passare, cinque anni fa, a tempo pieno agli impegni legati alla Corona.

Un intreccio quello della vita privata e pubblica dei membri della famiglia reale britannica, sempre nel mirino dei media e dei tabloid, che è inestricabile. Non fanno eccezione le vicissitudini nel rapporto con il fratello Harry. I due si sono ritrovati insieme in una occasione ufficiale nella Cattedrale di St Paul per le celebrazioni del 70esimo anniversario di regno della nonna ma non si sono “incontrati” a causa del rigido cerimoniale che li ha collocati in due “navate” differenti. Nessun incidente diplomatico ma nessuno scambio di sguardi tra le due coppie, di cui non sono “noti” i rapporti attuali soprattutto dopo le interviste bomba rilasciate dai duchi di Sussex a Oprah Winfrey.

Per celebrare il ‘Father’s Day', domenica scorsa il principe ha pubblicato sul profilo ufficiale del Duca e della Duchessa di Cambridge una foto inedita scattata durante un viaggio in Giordania nel 2021 che lo ritrae attorniato dai figli.