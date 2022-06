In Georgia, a Tbilisi, un fornaio porta avanti la panetteria nonostante i rincari del grano

Immagini di vita quotidiana di un panettiere in Georgia. Il fornaio Shalva Gikorashvili prepara il pane nazionale in una panetteria a Tbilisi, nonostante le difficoltà di procurarsi le materie prime e i rincari dei prezzi della farina.

L'aggressione russa all'Ucraina ha influenzato il commercio e il prezzo del grano in tutto il mondo. Il 6 giugno l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite e il Programma alimentare mondiale (WFP) delle Nazioni Unite hanno lanciato un forte avvertimento su crisi alimentari multiple e incombenti, causate da vari motivi, tra cui gli "effetti a catena della guerra in Ucraina che ha spinto i prezzi di cibo e carburante ad aumentare in molte nazioni del pianeta'.