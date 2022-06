La Regina salta la Royal Ascot: E' la prima volta dall'incoronazione

Per la prima volta dalla sua incoronazione la regina Elisabetta II non ha partecipato a nessuna delle cinque giornate della gara di cavalli Royal Ascot. Lo conferma l'organizzazione della competizione, sottolineando che la monarca continua ad avere problemi di mobilità. L'unica altra volta in cui la regina non aveva partecipato era stata nel 2020, quando le corse si svolgevano a porte chiuse a causa della pandemia di Covid-19. Lo scorso anno - per la gioia dei sudditi - Elisabetta II aveva presenziato all'ultima giornata della competizione, sorridente avvolta in un uno dei suoi impeccabile tailleur color verde acqua con tanto di cappello coordinato e impreziosito da rose.

In questa edizione, nell'ultima giornata della competizione, per la Casa Reale, la presenza della Principessa Beatrice di York, primogenita di Andrea, Duca di York e di Sarah Ferguson, quinta nipote della Regina Elisabetta. Per l'occasione ha indossato un abito nero con dei grossi pois bianchi. Nei giorni scorsi, pois anche per Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, moglie del Principe William: è arrivata alla Royal Ascot con un abito bianco con dei piccoli cerchi marroni. A rendere l'outfit impeccabile, il cappello in tinta, a falde piuttosto larghe. Per Camilla Parker Bowles, Duchessa di Cornovaglia, moglie di Carlo, Principe di Galles, un abito e un cappello entrambi di color bianco: stile semplice, ma molto elegante.