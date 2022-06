Iraq, quel che resta della "Perla del Sud": il lago Sawa prosciugato a causa della crisi idrica

Per la prima volta nella sua storia secolare, quest'anno il lago Sawa in Iraq si è completamente prosciugato. Una combinazione di cattiva gestione locale delle risorse idriche sfruttate per le attività produttive, l'incuria del governo e i cambiamenti climatici hanno ridotto quella che un tempo era considerata la “Perla del Sud” dell'Iraq in un'arida distesa di rocce. Nel 2014, il Lago Sawa era stato designato come sito Ramsar, un riconoscimento internazionale dedicato a importanti zone umide da proteggere.

"Questo lago era conosciuto come la Perla del Sud", dice al-Aqouli, 35 anni, originario della vicina città di Samawa, ad Associated Press, "Ora è la nostra tragedia". Collocata tra la capitale Baghdad e il cuore ricco di petrolio di Bassora, quella di Muthanna è tra le province più povere dell'Iraq. Il numero di persone che qui vive sotto la soglia di povertà è quasi tre volte superiore alla media nazionale.

Il paesaggio è dominato da distese desertiche, con una stretta striscia di terreni agricoli lungo il fiume Eufrate nel nord. Lo sviluppo economico è stato ostacolato dalla storia turbolenta del Paese, dall'abbandono in cui è stato lasciato da parte del regime del partito Baath a partire dagli anni dagli anni '80, poi dalle guerre e dalle sanzioni. La gente del posto chiama l'area che circonda il lago Sawa "atshan", "assetata" in arabo.

Formatosi su rocce calcaree e costellato di formazioni di gesso, il lago Sawa non ha né immissari né emissari, sorge a 5 metri sopra il livello del mare e si estende per circa 4,5 chilometri in lunghezza e 1,8 chilometri in ampiezza. Il lago compare in alcuni antichi testi islamici. Si dice che il lago si sia miracolosamente formato il giorno della nascita del Profeta Maometto, nel 570 d.C. Migliaia di pellegrini giungono qui ogni anno per immergersi nelle sue acque considerate sacre.

Per gli esperti il lago non si è prosciugato per sempre, ma la sua scomparsa quest'anno è una conseguenza preoccupante delle migliaia di pozzi illegali scavati nelle vicine fabbriche di cemento e zone produttive, e conseguenza della siccità e della diminuzione delle acque del vicino Eufrate. All'inizio di giugno, un po' d'acqua ha cominciato a riapparire perché gli agricoltori, terminata la stagione del raccolto, hanno smesso di approvvigionarvisi.

Per gli ambientalisti però la fine potrebbe non essere lontana. Studi hanno dimostrato che il lago è alimentato da sorgenti sotterranee attraverso un sistema di fessure e crepe. Può anche ricevere l'acqua piovana dalle valli circostanti e le forti piogge, in anni passati, hanno causato anche improvvise alluvioni. “Il degrado è iniziato più di 10 anni fa, ma quest'estate è stata la prima volta che abbiamo perso l'intera zona umida”, denuncia l'ambientalista locale Laith Ali al-Obeidi. E il futuro è destinato a portare ulteriori difficoltà, con le previsioni allarmanti di uno stress idrico sempre maggiore. Il Ministero delle risorse idriche ha dichiarato che i livelli di acqua nel 2022 sono diminuiti del 60% rispetto all'anno scorso. Insomma, il lago Sawa è "un caso di studio per il cambiamento climatico in Iraq", conclude al-Obeidi, "Questo è il futuro".