La siccità porta alla luce una città di 3.400 anni fa nella regione del Kurdistan

Una città di 3.400 anni fa è emersa in Iraq dopo che il livello dell'acqua di un bacino idrico è diminuito rapidamente a causa dell'estrema siccità. Archeologi curdi e tedeschi hanno scavato l'insediamento nel bacino idrico di Mosul, lungo il fiume Tigri nella regione del Kurdistan dell'Iraq settentrionale, a gennaio e febbraio.

Si ritiene che il sito archeologico, Kemune, sia la città dell'età del bronzo Zakhiku, un importante centro dell'Impero Mittani che regnò dal 1550 al 1350

a.C. Il territorio del regno si estendeva dal Mar Mediterraneo all'Iraq settentrionale, ha detto alla Cnn Ivana Puljiz, professoressa nel dipartimento

di archeologia e assiriologia del vicino oriente presso l'Università di Friburgo a Breisgau, in Germania, e uno dei direttori del progetto.

Zakhiku è stata sommersa dopo che il governo iracheno ha costruito la diga di Mosul negli anni '80 e da allora ha visto raramente la luce. Dopo che Puljiz ha sentito che la città era riemersa, la sua squadra si è affrettata a scavare nel sito perché non si sapeva quando il livello dell'acqua sarebbe tornato a salire.

Poco si sa degli antichi Mittani che costruirono la città, in gran parte a causa del fatto che i ricercatori non hanno identificato la capitale dell'impero

o scoperto i loro archivi, ha detto Puljiz. Tuttavia, alcuni manufatti rinvenuti durante l'ultimo scavo potrebbero aiutare a fornire informazioni. Gli archeologi hanno trovato cinque vasi di ceramica contenenti oltre 100 tavolette cuneiformi di argilla che risalgono al periodo medio-assiro, che durò dal 1350 al 1100 a.C., e potrebbero far luce sulla fine della città e sull'ascesa del dominio assiro nell'area.