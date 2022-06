La siccità non risparmia il Tevere - Foto

L'emergenza idrica che nel nord Italia è tale da aver indotto la regione Piemonte ha chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale, si va estendendo al centro, in particolare in Toscana ma anche in Umbria e nel Lazio.

Lo stato del Tevere, che lungo il suo corso attraversa quattro regioni, è da settimane una spia di questa situazione. Nel suo tratto iniziale il fiume registra infatti il livello più basso dal 1996: 35 centimetri.

La grave sofferenza di quello che in condizioni normali è il terzo fiume della penisola per portata media, è attestata dai dati che vengono dall’Umbria dove si fanno sentire gli effetti del perdurare della siccità e delle temperature elevate che da settimane stanno interessando anche questa regione che viene attraversata dal Tevere da nord a sud.

Il rilevamento idrometrico effettuato dal Centro funzionale della Protezione civile umbra a Ponte Nuovo di Torgiano attesta il livello a 1 metro e 18 centimetri, quando il riferimento normale sarebbe compreso tra 5,70 e i 4,50 metri.

Un abbassamento del livello delle acque che il Tevere mostra anche a Roma come documentato queste immagini.