La Spagna a Roma, quando il Barocco è digitale

In occasione del IV centenario di Palazzo di Spagna, sede dell'Ambasciata spagnola presso la Santa Sede, l'ambasciatrice Isabel Celaá ha inaugurato ieri la struttura effimera posta sulla facciata dell'edificio. L'opera vi resterà per alcuni mesi.

Affittato dal governo spagnolo nel 1622 e comprato nel 1647, il Palazzo è la sede diplomatica permanente più antica del mondo.

L'incarico di realizzare il parziale rivestimento è stato affidato all'antropologo visuale Roberto Lucifero, con lo scopo di illustrare il rapporto tra il governo spagnolo e la Roma papale nel corso degli ultimi 400 anni, dando un occhio particolare al XVII secolo.

Nella conferenza stampa che ha preceduto la cerimonia, l'artista e la responsabile della comunicazione, Patricia P. Pérez-Zamora, hanno illustrato la natura dell'opera, che sottolinea il richiamo al Barocco inserito nel contemporaneo mondo digitale. E' stato ricordato che il Barocco si può considerare il primo momento della civiltà dell'immagine.

La struttura è formata da tre grandi stendardi, stampati in digitale su pvc microforato, con un rimando alle tele che venivano usate per i dipinti processionali nel Seicento. Il metodo di lavoro parte dall'acquarello su carta, idoneo all'elaborazione digitale perché poi scansionato direttamente. Il pvc microforato ha la funzione di far passare l'aria in modo da evitare l'effetto vela.

Il primo stendardo a sinistra è dedicato al conte di Oñate che contempla il suo successo diplomatico: fu lui a comprare nel 1647 il Palazzo, rivendendolo 7 anni dopo al governo spagnolo. Al centro il portale spalancato dell'Ambasciata accoglie i visitatori con un modello dorato di un apparato effimero ideato da Claude Lorrain e commissionato nel 1637. E' una struttura lignea che contiene fontane, sculture ed elementi allegorici, tra cui la figura di Atlante che regge il mondo con al vertice le insegne della monarchia spagnola. L'ultimo rappresenta Diego Velázquez nel momento in cui ritrae Papa Innocenzo X, sotto lo sguardo di Donna Olimpia Pamphilj.

La cerimonia di svelamento è stata accompagnata dall'esibizione musicale del gruppo I Brama e da una coreografia curata da Gabriele Naccarato.