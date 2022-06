Le foto del salvataggio del ferratista precipitato nel torrente all'interno dell'Orrido di Foresto

Si è concluso l'intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso per il salvataggio del ferratista precipitato ieri nel torrente all'interno dell'Orrido di Foresto - comune di Bussoleno (To) - dopo una caduta di una quindicina di metri, avvenuta all'altezza del secondo ponte tibetano lungo il percorso attrezzato.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 20.30 dai compagni del malcapitato che hanno assistito all'incidente. È stata immediatamente attivata una squadra a terra del Soccorso Alpino che ha iniziato risalire la ferrata verso il luogo dell'incidente. Nel frattempo, l'eliambulanza di base a Torino, in configurazione per il volo notturno, è decollata con l'equipe completa a bordo (due piloti, tecnico di volo, medico e infermiere) in direzione di Giaveno dove sono stati imbarcati 3 tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino. In seguito, i 3 tecnici e il medico sono stati verricellati all'interno dell'Orrido, a monte dell'infortunato, dove hanno proseguito via terra.

Le due squadre, da valle e da monte, hanno raggiunto l'infortunato, che nel frattempo era stato estratto dall'acqua, e lo hanno preso in carico valutandone le condizioni: presentava una sospetta frattura a una mano, traumi al torace e al bacino e un principio di ipotermia a causa della lunga permanenza nell'acqua. Dopo la stabilizzazione sanitaria, l'uomo è stato imbarellato per iniziare il percorso di uscita dall'Orrido. Con tecniche alpinistiche che prevedono paranchi, carrucole e teleferiche, la barella è stata trasportata lungo il torrente fino alla strada dove è stata caricata in autoambulanza, poi trasferita presso il campo sportivo di Bussoleno dove l'eliambulanza era in stand by.

L'elicottero è infine decollato intorno alle 3 di questa mattina e con volo notturno il paziente è stato trasportato in ospedale e ricoverato con un codice giallo per politrauma.

Hanno collaborato all'intervento il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.