Paul McCartney dopo 20 anni torna ad esibirsi sul Pyramid Stage

Serata d'eccezione a Glastonbury, il leggendario festival della musica in corso nel Sud dell'Inghilterra. Sul palco si è esibito Paul McCartney, che la scorsa settimana ha compiuto 80 anni, tornato per la prima volta a esibirsi sul Pyramid Stage dal 2004.

La leggenda dei Beatles, dinanzi a migliaia di persone, ha proposto una rassegna dei suoi più grandi successi. La sua esibizione ha coinciso con l'anniversario di un altro evento memorabile: il 25 giugno 1967 i Beatles infatti eseguirono All You Need is Love davanti a circa 400 milioni di persone di 24 Paesi, cantando la canzone dal vivo dai famosi Abbey Road Studios. Peraltro quello fu il giorno in cui i Beatles raggiunsero il loro più grande pubblico in assoluto.