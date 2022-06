Il principe Louis ancora protagonista: eccolo in braccio a nonno Carlo

Il principe Louis, terzogenito dei duchi di Cambridge William e Kate, ha nuovamente attirato l'attenzione dei social. Dopo le facce buffe sfoggiate durante la Parata del Trooping The Colour, eccolo di nuovo all'opera durante la sfilata in onore della Regina che chiude la festa del Giubileo di Platino per i suoi 70 anni di regno.

Il piccolo, 4 anni da poco compiuti, e con la vivacità che si addice alla sua età, è stato scherzosamente ammonito da Mike Tindall, marito di Zara, e intrattenuto da mamma Kate fino a finire prima tra le braccia di papà William e poi tra quelle del nonno fino alla fine della parata. Anche lui con il resto della famiglia si è affacciato al balcone di Buckingham Palace con la Regina Elisabetta. Le immagini dell'erede al trono Carlo nelle vesti di “nonno affettuoso” sono state immediatamente rilanciate sui social.