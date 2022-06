Storia del kimono, un dipinto da indossare: la mostra al Met di New York

In principio era una veste a forma di “T”, ricavata da un unico pezzo di stoffa, che scendeva dritta fino alle caviglie. Poi il kimono si è evoluto fino a diventare un “ponte” tra Oriente e Occidente.

A guardare però i capi della collezione John C.Weber esposti al Metropolitan Museum di New York per la mostra “Kimono Style” (allestita fino al 20 febbraio 2023) si ha la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di più di semplici “abiti” tradizionali giapponesi. I kimoni sono dipinti, piccoli capolavori, preziose tele da indossare e su cui documentare la storia delle donne.

Dal tipo di tessuto, dal ricamo, dai colori si poteva conoscere la classe sociale e persino l'età di chi lo portava. Come sottolineano le curatrici, Monika Bincsik e Karen Van Godtsenhoven, il kimono non è solo un simbolo, una reliquia o una sorta di "abito nazionale" immutabile, ma un capo versatile e bello, indossato dagli uomini e dalle donne, quasi un'anticipazione di quello che oggi è chiamato lo stile "gender fluid". E che altre valenze ha acquisito nell'incontro con l'Occidente.

Il punto di rottura è stato quando lo stilista francese Paul Poiret disegnò un abito indossato nel 1919 all'Opera di Parigi che appunto rompeva con gli schemi tradizionali. Come spiega Karen Van Godtsenhoven, "il kimono ha cambiato la silhouette occidentale, ha dato libertà al corpo femminile. L'abito di Poiret (dalla collezione del Costume Institute, ndr) è stato realizzato usando circa quattro metri e mezzo di tessuto in seta viola con un taglio minimalista, utilizzando un'unica pezza di tessuto senza scarti e solo con elementi rettangolari" (vedi foto 19).

Ispirandosi alla tradizione giapponese, negli anni ‘50 Cristóbal Balenciaga cancellò il punto vita proponendo giacche a palloncino e abiti a tunica. Come nell’'Evening wrap' (vedi foto 9).

La mostra ripercorre l'evoluzione del kimono dal 18esimo al 20esimo secolo con oltre 60 capi in parte provenienti da donazioni della John C. Weber Collection ofJapanese art, in parte dalla collezione del Costume Institute, in aggiunta a stampe giapponesi e oggetti di arte decorativa.

Nel 18° secolo, quando iniziava ad assumere la sua forma moderna, il kimono era pesante, sia in senso letterale che figurato. I suoi motivi distintivi aiutavano a identificare gli attori di scena che indossavano maschere stilizzate.

In Giappone, la produzione di massa ha reso il kimono più accessibile e i modelli più sperimentali. Nel periodo Showa (1926-1989), un kimono poteva essere stampato con qualsiasi cosa: delicate gocce di rugiada e foglie d'erba, frecce, il Monte Fuji e persino ragni giganti. Dall'incontro con l'Occidente arrivano anche mix più arditi: pois, cartoni animati o manga oversize come nei capi di Rei Kawakubo per Comme des Garçons.