Independence Day: Le immagini dei festeggiamenti alla Casa Bianca

Il Presidente americano Joe Biden ha festeggiato l'Independence Day nel prato sud della Casa Bianca, tra hamburger e patatine fritte, omaggiando un migliaio tra lavoratori essenziali e militari con i loro famigliari, il più grande evento di massa della sua presidenza. Il tutto, con diverse migliaia di americani tornati ad assieparsi lungo il National Mall per assistere ai tradizionali fuochi d'artificio alle spalle del Lincoln Memorial, uno spettacolo pirotecnico di 17 minuti. La first lady, Jill, per l'occasione ha indossato un abito bianco con delle stampe floreali. Il Presidente poco prima - nel discorso alla nazione - ha sottolineato come si siano “ridotte le libertà e fatti passi indietro sui diritti”. Ma ha aggiunto: “Andremo avanti e vinceremo”. Sulla sparatoria alla Parata di Chicago ha tenuto a sottolineare: “Non rinuncerò a combattere questa epidemia della violenza delle armi”.