In 70mila al Circo Massimo per Ultimo: le immagini del concerto

Oltre 70mila fan si sono dati appuntamento al Circo Massimo per il concerto di Ultimo. Un colpo d'occhio straordinario per la data unica dell'artista romano. "Emozionato come poche volte nella mia vita", ha scritto Ultimo sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto del Circo Massimo e la scritta "A stasera Roma".

Due ore di musica, 24 brani in scaletta: si comincia con Buongiorno Vita, per poi proseguire con Dove il mare finisce, Quei ragazzi, Cascare nei tuoi occhi. Il tour "Ultimo-Stadi 2022" si concluderà il 23 e 24 luglio a San Siro, a Milano: entrambe le date sono sold out.

Tra gli ospiti della serata, in prima fila, Mara Venier. Ma anche Manuel Bortuzzo e l'attrice Ludovica Martino. A rappresentare il comune di Roma, l'assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo, Alessandro Onorato.