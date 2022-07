In provincia di Pordenone la magia del Circo Contemporaneo

Nella magica e suggestiva cornice della Val Colvera, nel territorio comunale di Frisanco (Pordenone) si riscopre un incantesimo che soltanto la poesia del circo sa imprimere e rinnovare ormai da 15 anni: la straordinaria forza di Brocante, il festival di circo contemporaneo, che ritorna con la sua carica di emozioni, stupore e coinvolgimento dal 26 al 29 luglio.

Il titolo dell’edizione 2022 è “La torta in cielo”, filo conduttore del festival che torna in presenza dopo due anni durante i quali si è saputo trasformare e adattare alle esigenze del momento.

“La torta in cielo” racchiude tre concetti: i festeggiamenti per i 15 anni di Brocante, l'idea di condivisione e collettività propria del festival e la natura attuale di Gianni Rodari, che nel racconto “La torta in cielo” fa dei bambini i suoi emissari per un messaggio di pace, messaggio Brocante vuole ricalcare con forza.

I 15 anni di Brocante sono raccontati in un volume per lo più fotografico di sguardi, acrobazie e sospensioni appese a un filo. Sfogliando le pagine, si scopre e approfondisce cos’è il festival: nato per caso, si ispira nel nome alla compagnia francese Rital Brocante che per prima si esibì in Val Colvera nel 2022. Il sindaco chiese a Roberto Magro(attuale direttore artistico del festival), di creare un festival di circo nella valle. Il resto è una magia che si ripete da 15 anni.

Il clou del festival è racchiuso nei quattro giorni di eventi che si susseguono dall’alba al tramonto e che coinvolgono naturalmente la valle, i suoi abitanti e i suoi visitatori, provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa.