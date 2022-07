La cascata di Hukou, il Papa in Canada e una stretta di mano. Le foto della settimana

Il racconto per immagini

La cascata di Hukou sul Fiume Giallo è entrata nella stagione di piena più spettacolare grazie alle forti piogge che hanno interessato il tratto superiore del fiume, attirando numerosi turisti. Un'immagine che contrasta drammaticamente con quella desolante della secca del Po la cui portata è ormai arrivata ai minimi storici.

Acque placide e considerate sacre dai nativi canadesi quelle del Lago di Sant'Anna, nell'Alberta settentrionale, meta del pellegrinaggio di Papa Francesco durante il suo viaggio in Canada. In migliaia qui giungono ogni anno per bagnarsi e pregare.

Tra le immagini che hanno conquistato le prime pagine e fatto discutere questa settimana ci sono quelle di Annie Leibovitz che ha ritratto Volodomyr e Olena Zelensky per Vogue e la stretta di mano tra Macron e il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman in visita all'Eliseo.

Il clima, l'ambiente e la natura in primo piano nelle foto della settimana: tra queste quelle che raccontano la forte scossa di terremoto nelle Filippine e le ondate di calore che soffocano anche parte degli Stati Uniti. Non si ferma l'emergenza incendi in California da dove arrivano le immagini del devastante Oak Fire.