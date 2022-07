Madrid dedica una piazza del centro a Raffaella Carrà

'Plaza Raffaella Carrà': è uno spazio pubblico a lei dedicato il modo scelto dalla città di Madrid come omaggio permanente alla diva italiana, amata in Spagna come in pochi altri luoghi.

Anche la data scelta per inaugurare l'intitolazione non è casuale: oltre a essere il giorno dopo il primo anniversario della sua scomparsa, ieri era anche uno dei giorni clou del Gay Pride di Madrid, festa di un collettivo molto legato alla Carrà per il suo impegno in favore dei diritti Lgtb+.

La piazzetta dedicata alla show woman si trova lungo via Fuencarral, conosciuta strada del centro città situata nei pressi del quartiere di Chueca, luogo simbolo proprio del collettivo Lgtb+.



A testimoniare il legame indissolubile tra la Carrà e il Paese iberico ci ha pensato Sergio Japino, storico compagno presente all'inaugurazione della piazzetta. "Per lei era a volte il secondo, a volte il primo Paese", ha detto all'ANSA.



Un omaggio speciale alla cantante è arrivato anche dalla vice-sindaca di Madrid, Begoña Villacís, che ha assistito all'evento insieme ad altre autorità locali. "Raffaella è una regina", ha affermato, "con le sue canzoni ballavamo felici, sentendoci liberi, perché chi le cantava era una persona molto libera".



"Con la sua presenza e personalità ha lasciato un ricordo indelebile a ogni italiano e a ogni spagnolo", ha invece detto l'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia.