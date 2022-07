Le immagini, massi e fango nelle vallate di Niardo e Braone

Le foto del disastro in Valcamonica

Si scava dal primo mattino per sgomberare dei detriti e del fango le strade della vallata ma il lavoro sarà lungo, volontari della protezione civile di Brescia sono accorsi sul posto, vigili del fuoco e volontari anche Milano e Sondrio. Varie ambulanze sul posto, feriti tre anziani (non gravi) ricoverati in ospedale. La paura nella notte quando il torrente Re è esondato ed ha invaso strade e vallate.

"Questa notte purtroppo abbiamo assistito alla furia della natura che ancora una volta si è abbattuta sulla zona della media valle tra Ceto e Braone", così il racconto de "L'Arnica", Associazione Volontari Protezione Civile di Berzo-Demo (Brescia), che ha pubblicato sui social le foto del disastro che ha investito la vallata della Valcamonica: "la situazione è in divenire e sicuramente ingenti i danni materiali: si apre un’altra ferita causata dal maltempo nella nostra Valle - continuano i volontari dell'associazione - siamo vicini alle popolazioni coinvolte, ai gruppi di protezione civile, VVF e tutti gli intervenuti, come sempre non faremo mancare il nostro supporto". "È un brutto momento, di nuovo, rimbocchiamoci le maniche".

Ingenti i danni alle abitazioni civili, alla ferrovia e alle attività commerciali nella zona.

"Numerose le squadre intervenute, i colleghi di Breno, di Darfo e Darfo volontari, più varie squadre della Centrale di Brescia, di Milano e Sondrio. Varie ambulanze. Si contano dei feriti", così scrivono sulla pagina Facebook gli "Amici Vigili del Fuoco Volontari Edolo 1890".