Colombia: Frana travolge una scuola di Tapartò, morti tre bambini. Le immagini dei soccorsi

2 bambini e un insegnante portati in un centro sanitario

Le autorità del Dipartimento di Antioquia, in Colombia, hanno riferito che tre bambini sono morti per la frana che ha colpito una scuola rurale nella località di Tapartò, comune di Andes. I media inoltre spiegano che ci sono due bambini e un insegnante stanno ricevendo delle cure in un centro sanitario.

La frana è avvenuta mentre i 22 bambini presenti a scuola erano a ricreazione con la loro insegnante. “17 studenti sono in salvo, 3 minori sono morti e 2 sono sotto osservazione medica. Tutta la nostra solidarietà”, ha scritto su twitter Juan Pablo Lopez, segretario di settore per lo sviluppo territoriale sostenibile di Antioquia. Il funzionario ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, sottolineando che più di 200 persone hanno partecipato all'operazione di soccorso. Le vittime sono due bambine di 5 e 6 anni e un bambino di 6.

L'incidente è avvenuto dopo che ieri un'altra frana ha provocato la morte di almeno due persone - un bambino di 2 anni e una donna di 30 anni - in una località vicino a Medellin.